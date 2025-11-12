Купувач на "Лукойл Нефтохим": Не сме се отказали от сделката

Снимка: Лукойл Нефтохим Бургас

Точно, когато бяхме в момента, в който трябваше да сложим подписи за покупка на рафинерията на "Лукойл“ в Бургас, дойдоха санкциите. Това съобщи собственикът на турския "Дженгиз холдинг“ Мехмет Дженгиз пред онлайн изданието "Патронлар дюнясъ“. По думите му неговата компания, в консорциум с азерската компания СОКАР са подали оферта за придобиване на "Лукойл Нефтохим", като сделката е била пред финализиране.

Правни действия

"Не сме се отказали. Проучваме какво можем да предприемем по нататък като правни действия“, заяви собственикът на холдинга Мехмет Дженгиз.

Той коментира пред изданието и намеренията на холдинга след евентуално придобиване на рафинерията на "Лукойл“ в Бургас.

"Става дума за инвестиция от 2,5 млрд. долара. Капацитетът на рафинерията е 8-10 милиона тона, има бензиностанции. Имаме конкуренти на световно ниво, но сме настоятелни. Очакваме резултатите в рамките на 2-3 месеца. Ако спечелим, ще навлезем в бизнеса с горива и бензиностанции“, каза още Мехмет Дженгиз.

"Лукойл“ е вторият по големина преработвател на петрол в Русия и преработва 2 процента от петрола по света, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

Преди дни "Лукойл“ обяви продажбата на чуждестранните си активи на базираната в Швейцария "Гънвор груп“, но в последствие предложението за покупка бе оттеглено, след като Министерството на финансите на САЩ се противопостави на сделката.

