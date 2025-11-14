eMAG Black Friday 2025: За 30 минути след началото на кампанията българите са поръчали 30% повече продукти от миналата година

- През първите 30 минути българите са поръчали с 30% повече продукти в сравнение с eMAG Black Friday 2024
- Първата поръчка на платформата е била на чифт маратонки – направена 33 секунди след началото на кампанията, от София
- През първите 2 часа на кампанията 45% от поръчките са платени с карта, с 13% повече в сравнение с 2024 г.
- Опции за безлихвено плащане до 20 вноски, налични за покупки от eMAG
- Българите са добавяли в количката си с 10% повече продукти в сравнение с Black Friday 2024
eMAG Black Friday 2025 започна в 07:01 ч. тази сутрин и интересът на клиентите отново показва, че посетителите на платформата търсят оферти още от самото начало на кампанията. За първите 2 часа след старта на шопинг събитието всеки клиент е слагал средно по 4 продукта в количката, с 11% повече в сравнение с миналата година. Само през първите 30 минути българите са поръчали с 30% повече продукти спрямо eMAG Black Friday 2024.
„eMAG Black Friday остава очаквано събитие за пазаруване през годината – надпревара с времето за сдобиване с най-добрите оферти. В това издание на кампанията клиентите се радват на най-богатия избор в историята на eMAG Black Friday в България, както и на специални промоции, съобразени с всяка нужда и желание. Подготвили сме и награди за над 400 000 лв. / 204 516.75€“, каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.
И тази година клиентите на eMAG предпочитат посещения през мобилни устройства, а делът на плащанията с карта продължава да расте – тенденция, която допринася за развиването на премиум онлайн изживяване за потребителите. За първите 2 часа на кампанията 73% от посещенията са направени от мобилни устройства, а картовите плащания са 45%, с 13% повече от 2024 г.
Първите артикули бяха продадени 30 секунди след началото на кампанията.
Първите продукти с изчерпана наличност от офертите на eMAG:
- Лаптоп Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-57M9 с процесор Intel® Core™ i5-13420H до 4.7GHz, 16'', WUXGA, IPS, 165Hz, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, No OS, Shale Black
- Пералня Samsung WW80T504DAEAS7, 8 кг, 1400 об/мин, клас А, AI Control, Steam, Eco Bubble, Drum Clean, Мотор Digital Inverter, Wifi, AI Energy, Smart Control, бяла
- Телевизор SAMSUNG LED 65U8092, 65"(163 см), Smart, 4K Ultra HD, клас G (модел 2025)
- Кафеавтомат Philips EP2220/10, 15 bar, 1500 W, система за разпенване на мляко, керамични мелачки, филтър AquaClean, сензорен екран
- Лаптоп Acer Aspire Lite 15, Intel® Celeron® N4500, 15.6'', Full HD, IPS, 8GB LPDDR4X, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Pure Silver
- Комплект OneBlade & тример за брада и коса 13 в 1 Philips Multigroom All in One MG9530/15, технология BeardSense и OneBlade, самонаточващи се стоманени остриета, 27 настройки за дължина, водоустойчив, калъф, черен
- Смартфон Motorola Edge 60 Fusion, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Pantone Amazonite
- Телевизор LG LED TV 43LR60006LA, 108 cm, Smart, Full HD, Class F (модел 2025)
- Фритюрник без мазнина Tefal Easy Fry&Grill 2in1 EY505D15, 1400W, 4.2 л, регулируема температура, 8 програми, функция грил с вградена скара, функция за дехидратация, технология Extra Crisp, подвижен съд, черен/ сребрист
- Хранителна добавка Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, енергизираща, 317 гр
Топ области в страната по брой поръчки през първите 30 минути
- София-град
- Пловдив
- Варна
- Бургас
- Стара Загора
- Благоевград
- София
- Русе
- Велико Търново
- Пазарджик
Топ категории по брой продадени продукти за първите 2 ч.
- Продукти за всеки ден за семейството и домашния любимец
- Лична грижа & козметика
- Малки електроуреди
- Детски артикули & играчки
- Мебели & за дома
- ТВ, електроника, фото & gaming
- Телефони, таблети & джаджи
- Лаптопи, IT продукти & офис
- Големи електроуреди
- Мода & спорт.
eMAG Black Friday ще продължи през целия ден, като потребителите имат на разположение широка гама продукти, както и гъвкави опции за плащане. Клиентите могат да се възползват от разсрочено плащане с 0% лихва с новата услуга MyWallet (с малка невъзстановима такса) или до 20 безлихвени вноски чрез банков кредит. За всички продукти на платформата се предлагат както краткосрочни, така и дългосрочни опции за eCredit, в помощ на клиентите, желаещи да закупят стоки от първа необходимост, както и на тези, които очакват кампанията, за да направят покупки на по-висока стойност
*Сумата обобщава стойността на всички награди. Не се цитира отделната стойност на всяка награда. Някои от наградите са за периода 10-13.11.2025 г. (преди Black Friday).
