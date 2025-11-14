eMAG Black Friday 2025: За 30 минути след началото на кампанията българите са поръчали 30% повече продукти от миналата година

През първите 30 минути българите са поръчали с 30% повече продукти в сравнение с eMAG Black Friday 2024

Първата поръчка на платформата е била на чифт маратонки – направена 33 секунди след началото на кампанията, от София

През първите 2 часа на кампанията 45% от поръчките са платени с карта, с 13% повече в сравнение с 2024 г.

Опции за безлихвено плащане до 20 вноски, налични за покупки от eMAG

Българите са добавяли в количката си с 10% повече продукти в сравнение с Black Friday 2024

eMAG Black Friday 2025 започна в 07:01 ч. тази сутрин и интересът на клиентите отново показва, че посетителите на платформата търсят оферти още от самото начало на кампанията. За първите 2 часа след старта на шопинг събитието всеки клиент е слагал средно по 4 продукта в количката, с 11% повече в сравнение с миналата година. Само през първите 30 минути българите са поръчали с 30% повече продукти спрямо eMAG Black Friday 2024.

„eMAG Black Friday остава очаквано събитие за пазаруване през годината – надпревара с времето за сдобиване с най-добрите оферти. В това издание на кампанията клиентите се радват на най-богатия избор в историята на eMAG Black Friday в България, както и на специални промоции, съобразени с всяка нужда и желание. Подготвили сме и награди за над 400 000 лв. / 204 516.75€“, каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

И тази година клиентите на eMAG предпочитат посещения през мобилни устройства, а делът на плащанията с карта продължава да расте – тенденция, която допринася за развиването на премиум онлайн изживяване за потребителите. За първите 2 часа на кампанията 73% от посещенията са направени от мобилни устройства, а картовите плащания са 45%, с 13% повече от 2024 г.

Първите артикули бяха продадени 30 секунди след началото на кампанията.

Първите продукти с изчерпана наличност от офертите на eMAG:

Лаптоп Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-57M9 с процесор Intel® Core™ i5-13420H до 4.7GHz, 16'', WUXGA, IPS, 165Hz, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, No OS, Shale Black

Пералня Samsung WW80T504DAEAS7, 8 кг, 1400 об/мин, клас А, AI Control, Steam, Eco Bubble, Drum Clean, Мотор Digital Inverter, Wifi, AI Energy, Smart Control, бяла

Телевизор SAMSUNG LED 65U8092, 65"(163 см), Smart, 4K Ultra HD, клас G (модел 2025)

Кафеавтомат Philips EP2220/10, 15 bar, 1500 W, система за разпенване на мляко, керамични мелачки, филтър AquaClean, сензорен екран

Лаптоп Acer Aspire Lite 15, Intel® Celeron® N4500, 15.6'', Full HD, IPS, 8GB LPDDR4X, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Pure Silver

Комплект OneBlade & тример за брада и коса 13 в 1 Philips Multigroom All in One MG9530/15, технология BeardSense и OneBlade, самонаточващи се стоманени остриета, 27 настройки за дължина, водоустойчив, калъф, черен

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Pantone Amazonite

Телевизор LG LED TV 43LR60006LA, 108 cm, Smart, Full HD, Class F (модел 2025)

Фритюрник без мазнина Tefal Easy Fry&Grill 2in1 EY505D15, 1400W, 4.2 л, регулируема температура, 8 програми, функция грил с вградена скара, функция за дехидратация, технология Extra Crisp, подвижен съд, черен/ сребрист

Хранителна добавка Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, енергизираща, 317 гр

Топ области в страната по брой поръчки през първите 30 минути

София-град

Пловдив

Варна

Бургас

Стара Загора

Благоевград

София

Русе

Велико Търново

Пазарджик

Топ категории по брой продадени продукти за първите 2 ч.

Продукти за всеки ден за семейството и домашния любимец

Лична грижа & козметика

Малки електроуреди

Детски артикули & играчки

Мебели & за дома

ТВ, електроника, фото & gaming

Телефони, таблети & джаджи

Лаптопи, IT продукти & офис

Големи електроуреди

Мода & спорт.

eMAG Black Friday ще продължи през целия ден, като потребителите имат на разположение широка гама продукти, както и гъвкави опции за плащане. Клиентите могат да се възползват от разсрочено плащане с 0% лихва с новата услуга MyWallet (с малка невъзстановима такса) или до 20 безлихвени вноски чрез банков кредит. За всички продукти на платформата се предлагат както краткосрочни, така и дългосрочни опции за eCredit, в помощ на клиентите, желаещи да закупят стоки от първа необходимост, както и на тези, които очакват кампанията, за да направят покупки на по-висока стойност

*Сумата обобщава стойността на всички награди. Не се цитира отделната стойност на всяка награда. Някои от наградите са за периода 10-13.11.2025 г. (преди Black Friday).