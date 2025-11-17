Обрат с цената на петрола заради Русия

Цената на петрола се понижи тази сутрин, след покачване в края на миналата седмица. Причината е, че износът на суровината от ключовото руско пристанище Новоросийск на Черно море бе възобновен, предаде Ройтерс. Миналата седмица то спря работа заради украински удар. На пристанището и на съседния терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум се пада дял от 2% от глобалния експорт, или 2,2 милиона барела на ден.

Цените

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 53 цента или 0,82 на сто до 63,86 долара за барел.

Договорите за американски суров петрол са надолу с с 56 цента или 0,93 на сто до 59,53 долара за барел.

И двата бенчмарка се повишиха с над 2 на сто в петък и приключиха седмицата с лек ръст, след като износът от Новоросийск и съседния терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум беше спрян.

Пристанището в Новоросийск възобнови товаренето на петрол вчера, според източници от индустрията и данни, събрани от LSEG.

Въпреки това засилените украински атаки срещу руската петролна инфраструктура остават във фокуса на вниманието като потенциален източник на допълнителни смущения. Украинските въоръжени сили обявиха в събота, че са нанесли удар по руската нефтопреработвателна рафинерия в Рязан.

"Инвеститорите преценяват как атаките на Украйна ще повлияят на руския износ на суров петрол в дългосрочен план, като същевременно ще си осигурят печалби след поскъпването в петък,“ заяви Тошитака Тазава, анализатор във Fujitomi Securities.

"Като цяло остава усещането за свръхпредлагане поради увеличаването на добива от ОПЕК+“, допълни той, като посочи, че американският лек суров петрол вероятно ще остане близо до 60 долара за барел, колебаейки се в диапазон от около 5 долара.

Инвеститорите също така наблюдават ефекта от западните санкции върху руските доставки и търговски потоци. САЩ наложиха санкции, забраняващи сделки с руските петролни компании "Лукойл“ и "Роснефт“ след 21 ноември, за да подтикнат Москва да водят мирни преговори с Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Републиканската партия работи върху законодателство, което ще наложи санкции на всяка страна, която прави бизнес с Русия, и добави, че Иран може също да бъде включен в този списък.