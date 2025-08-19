Цената на петрола е в нова посока след срещата в Белия дом

Цената на петрола е в нова посока след срещата в Белия дом
Снимка: iStock

Цената на петрола пое надолу в ранната азиатската търговия днес. Пазарните участници анализират ефектите от планираната тристранна среща между лидерите на Русия, Украйна и САЩ за прекратяване на конфликта, която би могла да доведе до прекратяване на санкциите срещу руския суров петрол, предаде Ройтерс. Вчера Доналд Тръмп посрещна в Белия дом редица европейски лидери, а след това обяви, че е започнал да организира среща между Путин и Зеленски.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Brent са надолу със 7 цента или 0,11 на сто до 66,53 долара за барел тази сутрин българско време.

Договорите за американския суровия петрол, с доставка през септември, които спират да се търгуват от утре, спаднаха с 6 цента или 0,09 на сто. Октомврийските му фючърси се понижиха с 9 цента до 62,61 долара за барел.

Цените и на двата сорта отбелязаха растеж с около 1 на сто в предходната сесия.

Вчера Доналд Тръмп посрещна в Белия дом генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британския премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландския президент Александер Стуб, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и украинския държавен глава Володимир Зеленски, за да обсъдят постигането на мир в Украйна.

След разговорите Тръмп написа в публикация в социалните медии, че се е обадил на руския си колега Владимир Путин и е започнал да организира среща между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на върха между тримата президенти – на Украйна, Русия и САЩ.

Резултатът от подобна среща може да е намаляването на напрежението и премахване на заплахите от вторични мита или санкции. Това би довело до понижение на цената на петрола до около 58 долара за барел през четвъртото тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г., посочи Барт Мелек, ръководител на стоковите стратегии в инвестиционната банка TD Securities.

"Резултат, при който САЩ ще окажат натиск върху Русия под формата на по-широки вторични мита срещу клиентите на руския петрол (каквито сега биват налагани на Индия), без съмнение ще доведе до повишаване на цените на суровия петрол до нивата, наблюдавани преди няколко седмици", добави той.

