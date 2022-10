Британските пощи (Royal Mail) ще съкратят до 10 000 работни места до следващото лято след период, белязан от стачки на техните служители във Великобритания и сериозни финансови загуби.

Компанията ще започне да уведомява работниците за своя план, който включва до 6000 съкращения. Тя ще намали работната си сила и чрез други методи, например като не замества напускащи работници, предава BBC.

"Това е много тъжен ден. Съжалявам, че обявяваме тези загуби на работни места. Ще направим всичко възможно, за да избегнем принудителни съкращения и да подкрепим всички засегнати.", казва главният изпълнителен директор на Royal Mail Саймън Томпсън.

Компанията мотивира решението си с оптимизация на бизнеса, засегнат от последиците от стачките, недостатъчната производителност и намалелия брой колетни пратки. Това обясняват в съобщение от компанията-майка на Royal Mail, която отскоро носи името International Distributions Services. Според актуалните оценки ще са необходими поне 5000-6000 съкращения до края на август 2023 г., предава CNBC.

Групата отчете коригирана оперативна загуба за първите 6 месеца на годината от 219 млн. паунда (247,2 млн. долара) и твърди, че почти 1/3 от тези загуби (около 70 млн. паунда) се дължат на тридневните стачки на пощенски служители.

Миналата седмица лидерите на Профсъюза на работниците в комуникациите (CWU) са преговаряли с ръководството на британските пощи, тъй като компанията се стреми да предотврати още 16 дни стачните действия, включително на Черния петък.

Финансовото състояние на дружеството се е влошило поради комбинация от стачката, невъзможност да се подобри производителността, договорена със синдикатите, както и продължаващите макроикономически проблеми, смятат от Royal Mail.

