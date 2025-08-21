Протоколите на Фед разкриха разногласия за лихвената политика

Повечето членове на Федералния комитет за отворен пазар на Управлението за федерален резерв на САЩ, известно като Фед, са изразили на последното си заседание в края на юли мнение, че рисковете от продължителна инфлация надвишават опасенията за отслабване на пазара на труда. Това показват публикуваните протоколи от заседанието на Фед, който е с ролята на централна банка в САЩ, проведено на 29–30 юли.

Рискът от инфлация е по-голям

Политиката на налагане на мита допълнително е изострила различията в Комитета, става ясно още от документа. Въпреки притесненията за по-слаби данни за заетостта, "мнозинството от участниците прецени, че рисковете от ускорена инфлация са по-съществени", става ясно от протоколите.

На заседанието през юли Фед запази основния лихвен процент в диапазона 4,25 – 4,50 на сто, като в официалното изявление се посочваше, че инфлацията остава "леко повишена", а пазарът на труда – "стабилен".

Председателят Джером Пауъл заяви след заседанието, че ефектът от митата върху инфлацията може да е временен, но институцията трябва да бъде предпазлива спрямо възможността за по-дълготрайно влияние. Членовете на Комитета са обсъждали дали поскъпването на вносните стоки ще доведе до еднократен ценови скок или до по-дълбок и траен инфлационен натиск.

"Няколко участници подчертаха, че инфлацията е надвишавала 2 на сто за продължителен период, което увеличава риска дългосрочните инфлационни очаквания да се откъснат от целта при продължително въздействие на митата", пише още в документа.

Някои представители на Комитета обаче, са предупредили, че ефектите от митата върху цените на потребителските стоки и услуги може да се проявят със закъснение.

Последните икономически данни подкрепят предпазливостта спрямо инфлацията, но отслабват увереността по отношение на заетостта. Безработицата в САЩ се повиши до 4,2 на сто, а данните за заетостта за последните три месеца до юли бяха ревизирани рязко надолу, като наемането на работа е било най-слабо от началото на пандемията.

Още преди публикуването на ревизираните данни членовете на Управителния съвет Кристофър Уолър и Мишел Бауман са гласували в полза на понижение на лихвите с 0,25 пункта – знак за нарастващи разногласия в Комитета.