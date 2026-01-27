Обрат с цената на петрола след новина от Казахстан

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия, след съобщение за предстоящо възобновяването на доставките от Казахстан, но спадът беше ограничен заради масивна зимна буря, която засегна добива на суров петрол и рафинериите по крайбрежието на Мексиканския залив на САЩ, предаде Ройтерс. Казахстан е готов да възобнови производството от най-голямото си нефтено находище, съобщи енергийното министерство на страната.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 44 цента, или 0,7 на сто, до 65,15 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 35 цента или 0,6 на сто до 60,28 долара за барел.

Каспийският тръбопроводен консорциум, който управлява основния износен петролопровод на Казахстан, заяви също, че е възстановил пълния капацитет на товарене на терминала си на руското черноморско крайбрежие, след като приключи поддръжката на една от трите му точки за товарене.

"Възстановяването на тези потоци би трябвало да подобри наличността на спот пазара, посочват стратези по суровините от ING в анализ. "Силата на времевите спредове е в противоречие с оценките за голям излишък на петрол“, допълват те.

Премията на мартенските фючърси на Брент спрямо априлските е нараснала до над 80 цента за барел, спрямо около 30 цента в началото на месеца.

Спадът на цените беше ограничен от загуба на производство в САЩ, след като тежка зимна буря обхвана страната и натовари енергийната инфраструктура и електропреносните мрежи. Американските производители на петрол са загубили до 2 милиона барела дневно, или приблизително 15 на сто от националното производство, през уикенда, оценяват анализатори и търговци.

В същото време няколко рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив съобщиха за проблеми, свързани със студеното време, което според анализатора на ANZ Даниел Хайнс е засилило опасенията от прекъсвания в доставките на горива.

На геополитическия фронт американски самолетоносач и придружаващи военни кораби са пристигнали в Близкия изток, съобщиха в понеделник двама американски представители пред Ройтерс, разширявайки възможностите на президента Доналд Тръмп да защитава американските сили или потенциално да предприеме военни действия срещу Иран.

"Рисковете за доставките не са напълно изчезнали... напрежението в Близкия изток се запазва, след като президентът Тръмп изпрати военноморски сили в региона“, каза Хайнс.