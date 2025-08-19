S&P се произнесе за кредитния рейтинг на САЩ

Рейтинговата агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на САЩ на ниво "AA+". Международната рейтингова агенция посочи, че приходите от митата, които президентът Доналд Тръмп наложи върху вноса, ще компенсират фискалното бреме, произтичащо от законопроекта му за данъците и държавните разходи, предаде Ройтерс. През юли Тръмп подписа мащабния законодателен пакет от данъчни облекчения и съкращения на разходите, който държавният глава нарече "голям и красив законопроект".

Фискалният профил е ключова слабост

"Според нас фискалният профил остава ключовата слабост за суверенните рейтинги на САЩ", посочват в анализа си от базираната в Ню Йорк рейтингова агенция.

Според експертите на S&P "към този момент изглежда, че значителните приходи от мита имат потенциал да компенсират аспектите, водещи до увеличаване на дефицита, от неотдавнашното бюджетно законодателство".

Перспективата за рейтинга на САЩ остава стабилна, се допълва в оценката на S&P Global Ratings.

През миналата седмица последните данни на американското финансово министерство показаха, че бюджетният дефицит на САЩ е нараснал с близо 20 процента през юли 2025 г. до 291 милиарда долара, въпреки скока на приходите от мита.

