Бюджетният дефицит на САЩ расте заплашително

Бюджетният дефицит на САЩ нарасна с близо 20 процента през юли до 291 милиарда долара въпреки скока на приходите от мита, които достигнаха почти 21 милиарда долара, като разходите се увеличават по-бързо от приходите. Това съобщи американското финансово министерство, цитирано от Ройтерс. Дефицитът през юли се увеличи с 19 процента, или с 47 милиарда долара спрямо същия месец на 2024 г.

Приходи и разходи

Приходите нарастват с 2 процента, или с 8 милиарда долара, до 338 милиарда долара, но и разходите скачат с 10 процента, или с 56 милиарда долара, до 630 милиарда долара.

Още: Мъск: САЩ може да фалират

По-малкото работни дни през юли тази година, отколкото през юли 2024 г., води до корекция на приходите с около 20 милиарда долара, което намалява дефицита до около 271 милиарда долара, посочиха от министерството на финансите.

От началото на фискалната година обаче, дефицитът на САЩ се увеличава със 7 процента на годишна база до 1,629 трилиона долара.

И приходите, и разходите се увеличават до рекордно голяма сума за 10-месечния период – съответно с 6 процента до 4,347 трилиона долара и със 7 процента до 5,975 трилиона долара.

Още: Нов рекорд: Колко е държавният дълг на САЩ?

Нетните постъпления от митнически такси през юли достигат до около 27,7 милиарда долара от около 7,1 милиарда долара през същия месец на миналата година заради по-високите тарифи, наложени от президента Доналд Тръмп, обясни служител на Министерството на финансите на САЩ.

Сумата до голяма степен е в съответствие с увеличението на митническите постъпления през юни.

Данните за потребителските цени в САЩ през юли, публикувани вчера, показаха поскъпване на някои чувствителни към митата стоки като мебели, обувки и авточасти, което обаче беше компенсирано от по-ниските цени на бензина.