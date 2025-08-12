Тръмп се отказа от митата върху златото

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че не съществува вероятност за въвеждане на нови мита върху вносните златни продукти в САЩ, предаде Ройтерс. "Златото няма да бъде обложено с мита!", написа Тръмп в социалната платформа Truth Social, дни след като британското издание "Файненшъл таймс" съобщи за планове на митническата служба на САЩ да наложи допълнителни такси върху определени златни изделия.

Намеренията за мита

Според публикацията, позоваваща се на официално писмо на митническите власти от 31 юли, мита биха могли да засегнат златни кюлчета с тегло един килограм и 100 унции (3,11 кг) – най-често търгуваните на борсата Comex в Ню Йорк. Подобна мярка би засегнала особено швейцарския износ, тъй като в страната често се претопяват кюлчета с размери, стандартни за Лондон, в размери, предпочитани в Ню Йорк.

Ако решението беше останало в сила, то би имало значителни последствия за златото в световен мащаб и потенциално за гладкото функциониране на американските фючърсни контракти. Ролята на златото като финансов актив и глобална валута го отличава от други суровини, като медта, които бяха засегнати от митата.

Цената на златото

След публикацията в края на миналата седмица фючърсните договори на златото, търгувани на пазарите в САЩ, достигнаха рекордно висока цена на фона на опасенията за по-високите мита.

Търговци, анализатори и мениджъри от сектора посочват, че кюлчетата е трябвало да бъдат освободени от т.нар. "реципрочни" мита на Тръмп, включително 39-процентния данък върху стоки от Швейцария – основен износител.

Цените на златото се повишиха днес след резкия спад през предходната сесия, докато инвеститорите очакват данните за инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат допълнителна представа за траекторията на намаляване на лихвените проценти от страна на Управлението за федерален резерв.

Спот цената на златото се повиши с 0,2 на сто до 3350,03 долара за тройунция. Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през декември остават стабилни на ниво 3402,80 долара за тройунция.

