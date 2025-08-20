Цената на петрола е в очакване на преговорите за Украйна

Цената на петрола тръгна пак нагоре, макар и съвсем слабо в сутрешната азиатска търговия днес, докато инвеститорите очакват следващите стъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, информира Ройтерс. Участниците на пазара все още анализират ефектите от планираната тристранна среща между лидерите на Русия, Украйна и САЩ за прекратяване на конфликта, която би могла да доведе до прекратяване на санкциите срещу руския суров петрол.

Цените

Цената на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, прибави 11 цента до 65,90 долара за барел.

Американският суров петрол с доставка през септември, контрактите за който изтичат днес, поскъпна едва с 5 цента до 62,40 долара за барел. По-активно търгуваните октомврийски фючърси поскъпнаха с 13 цента до 61,90 долара за барел.

В понеделник американският президент Доналд Тръмп посрещна в Белия дом генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британския премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландския президент Александер Стуб, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и украинския държавен глава Володимир Зеленски, за да обсъдят постигането на мир в Украйна.

След нея стана ясно, че ще организира среща между руския диктатор Владимир Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на върха между тримата президенти – на Украйна, Русия и САЩ.

Резултатът от подобна среща може да е намаляването на напрежението и премахване на заплахите от вторични мита или санкции. Това би довело до понижение на цената на петрола до около 58 долара за барел, посочват анализатори.