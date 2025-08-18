Какво се случи с цената на петрола след срещата в Аляска?

Цената на петрола остава почти без промяна днес след спад в началото на търговията, тъй като САЩ не оказаха допълнителен натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна чрез мерки за прекъсване на износа на петрол след срещата на лидерите на двете страни, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с руския диктатор Владимир Путин в Аляска в петък.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент прибавиха 0,03 на сто до 65,87 долара за барел тази сутрин.

Договорите на американския лек суров петрол пък се търгуваха на цена 62,90 долара за барел, което е повишение с 10 цента, или 0,16 на сто.

След срещата в петък Доналд Тръмп заяви, че не е необходимо да се обмислят незабавно ответни мита срещу страни като Китай за закупуването на руски петрол, но може да се наложи да това да бъде сторено "след две или три седмици", което успокои опасенията на пазарите от евентуално прекъсване на доставките от Русия.

По-късно днес се очаква американският президент да се срещне във Вашингтон с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейски лидери в търсене на мирно споразумение за украинската криза.

