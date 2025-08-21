Данни от САЩ подкрепиха петрола

Данни от САЩ подкрепиха петрола
Цената на петрола се повиши днес, подкрепена от признаците за силно търсене в Съединените щати и на фона на несигурността около преговорите за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Вчера стана ясно, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 6 милиона барела през миналата седмица до 420,7 милиона барела. Очакванията бяха за спад от 1,8 милиона барела. Запасите от бензин са намалели с 2,7 милиона барела при прогноза за понижение от 915 хиляди барела, което показва стабилно търсене през летния сезон.

Цените

Фючърсите на сорт Брент поскъпнаха с 27 цента, или 0,40 на сто, до 67,11 долара за барел, достигайки най-високото си равнище от две седмици.

Американският лек суров петрол се търгува с повишение от 29 цента, или 0,46 на сто, до 63 долара за барел.

В предишната сесия и двата контракта добавиха по над 1 на сто към стойността си.

"Цените на суровия петрол се възстановиха, тъй като признаците за силно търсене в САЩ подкрепиха настроенията", коментира анализаторът Даниел Хайнс от ANZ. Той предупреди, че "част от песимистичните нагласи остават, тъй като търговците следят внимателно хода на преговорите за прекратяване на войната в Украйна".

Въпреки ръста през последните дни цената на петрола остава с около 10 на сто под равнището от началото на годината заради опасенията, свързани с търговската политика на САЩ, както и с постепенното възстановяване на добива от страните в ОПЕК+, което поражда риск от свръхпредлагане.

Москва до голяма степен е запазила износа си въпреки санкциите, като значителни количества продължават да се доставят за Индия. Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди Делхи, че покупките на руски суров петрол може да доведат до икономически санкции.

 

 

