National Geographic, емблематичното списание, описващо света на природата над 100 години, уволни всички свои автори тази седмица. Това са казали множество напускащи служители, цитирани от CNN.

Съкратени са общо 19 служители на редакцията.

Ходът идва след като компанията майка Walt Disney вече съкрати хиляди служители в своите подразделения тази година.

National Geographic, което имаше повече от 1,7 млн. абонати в края на 2022 г., ще продължи да публикува месечни издания, заяви говорител на списанието пред CNN в изявление в сряда.

Промените в персонала няма да променят способността ни да вършим тази работа, а по-скоро ще ни дадат по-голяма гъвкавост да разказваме различни истории и да се срещаме с публиката в многото ни платформи. Всяка инсинуация, че последните промени ще се отразят негативно на списанието или качеството на нашето разказване на истории, е неправилна“, отбеляза говорителят.

Новината за съкращенията беше съобщена в Twitter във вторник, когато напускащи служители на списанието започнаха да я разпространяват.

My last stories at National Geographic will be publishing in print in the September and October issues. They're fun ones! Check them out on newsstands.