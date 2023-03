Феновете на крипто Reddit споделят своя избор на мощност – Топ 7 монети за крипто игри за 2023 г.*

140

Очертава се 2023 г. да бъде важна година за индустрията на крипто игрите и феновете на Reddit, които наскоро ще разберат на кои токени да наблюдават тази година. В тази статия ще намерите седем топ монети за крипто игри, които не можете да си позволите да пропуснете. От утвърдени титани до вълнуващи нови проекти, тук ще намерите намерите своята перфектна инвестиция в крипто игрите онлайн.

1. Metacade(MCADE)

Metacade е социален център за P2E игри, който набира значителна популярност сред крипто инвеститорите в Reddit през последните седмици. Това е мястото, където потребителите могат да се свържат с P2E ентусиасти с подобно мислене, да намерят своето предимство в GameFi и да участват в една от първите демократични схеми за финансиране на Web3 за разработчици на игри. Играчите ще могат да откриват най-добрите игри, да четат рецензии и да получат достъп до най-горещата алфа версия на GameFi, всичко това стана възможно благодарение на ангажимента на Metacade за максимизиране на полезността за потребителите.

Metacade се отличава от другите социални платформи чрез нова крипто и блокчейн технология. Вместо просто да очаква потребителите да допринасят за платформата от добра воля, Metacade възнаграждава своите потребители за развитието на платформата. Освен широки възможности за P2E, потребителите могат също да спечелят MCADE токена в замяна на публикуване на отзиви и съвети, както и взаимодействие с членовете по полезни начини.

Metacade предлага множество възможности за печалба за потребителите. Не само, че могат да научат как да увеличат максимално своя P2E доход и да участват в турнири, тегления с награди и състезания, потребителите дори биха могли да заменят изцяло редовния си доход с таблото на работа за платформата. Това се очаква през 2024 г. На това табло членовете на Metacade ще намерят вълнуващи възможности да работа с някои от лидерите на игралната и Web3 индустрията.

Крипто феновете на Reddit наричат ​​схемата Metagrant на Metacade една от най-големите промени в играта за GameFi индустрията. Метагрантите позволяват на потребителите да насочват ресурсите на платформата към разработчиците, създаващи игрите, които искат да играят. За да спечелят финансиране, разработчиците трябва да спечелят най-много гласове за идеята си в конкурс на Metagrant. Това помага за стимулиране на иновациите в сектора на GameFi и позволява на потребителите да играят по-активна роля в оформянето на бъдещето на игрите, които обичат.

И накрая, за да изпълни визията си за истинска децентрализация, Metacade ще премине към децентрализирана автономна организация (DAO) през 2024 г. Този ход означава, че платформата ще се управлява изцяло от играчите, предлагайки наистина демократичен процес на вземане на решения за внедряване на нови надстройки и определяне на бъдещата посока на платформата.

Със силен фокус върху общността, децентрализацията и предлагането на стойност на играчите на всяка стъпка, Metacade е настроен да доминира в P2E индустрията. Неговата предварителна продажба вече е продала над $8,5 милиона MCADE токени само за 13 седмици от стартирането му и този брой се очаква да нарасне бързо, тъй като повече инвеститори бързат да се сдобият с токена, преди той да експлодира през 2023 г.

2. ApeCoin (APE)

ApeCoin е една от най-добрите монети за крипто игри на феновете на Reddit. Той е създаден от Yuga Labs, компанията зад невероятно успешния NFT проект Bored Ape Yacht Club (BAYC) и е в центъра на децентрализирана общност, която споделя обща визия. APE се използва за гласуване в Ape DAO и за получаване на достъп до ексклузивни стоки, събития, услуги и игри.

Много потребители на Reddit с нетърпение очакваха стартирането на Otherside, завладяващото метавселенско изживяване на Yuga, изградено в сътрудничество с Improbable и Animoca Brands, компанията майка на The Sandbox. Според Yuga екипът му се опитва да разработи „най-добрата възможна метавселена“, където „хиляди хора взаимодействат“ наведнъж.

Otherside позволява на потребителите да създават аватари въз основа на техните NFT и да притежават цифрова собственост в метавселената, известна като Otherdeeds. Въпреки че играта все още не е стартирана, Otherdeeds бързо се изкачиха в класациите, за да станат четвъртият най-търгуван NFT проект, според OpenSea, демонстрирайки шума около този проект. Тъй като се очаква APE да бъде валутата в играта на Otherside, потребителите на Reddit прогнозират, че токенът ще поскъпне бързо, след като играта бъде пусната.

3. Shiba Inu (SHIB)

Докато мнозина го смятат за обикновена мем монета, вдъхновена от Dogecoin, Shiba Inu изгради една от най-големите крипто общности Reddit. r/SHIBArmy има почти 500 000 членове, много от които са запалени поддръжници на токена Shiba Inu. За разлика от Dogecoin, който е базиран на кода на Bitcoin, SHIB е базиран на Ethereum токен, което означава, че може да се използва като форма на плащане за покупки в играта и NFT, специално за Shiba Eternity и предстоящия SHIB: The Metaverse.

След доста голям интерес, Shiba Eternity беше пусната в началото на октомври 2022 г. Играчите могат да използват своите Shiboshi NFT в битки с карти срещу други, за да увеличат тестето си и да се изкачат в ранговете. Самата игра има над 100k+ изтегляния само в Google Play Store.

SHIB: Метавселената, както е посочено на нейния уебсайт, е „кулминацията на нашата история като общност, виртуално показана, в слой от красиви визуализации, които демонстрират нашата иновация и единство с място, което наистина да наречем дом“. Въпреки че все още не е насрочена дата на пускане, се очаква да бъде някъде през 2023 г. Според крипто феновете на Reddit, това допълнение към екосистемата Shiba Inu може да доведе до рязък скок на SHIB.

4. The Sandbox (SAND)

Sandbox е един от най-известните проекти за крипто игри. Наред с Decentraland, The Sandbox попадна в светлината на прожекторите след ребрандирането на Facebook на Meta. Докато Decentraland се фокусира върху предлагането на виртуален свят, в който потребителите да си взаимодействат, The Sandbox е съсредоточен около игрите, позволявайки на играчите да създават, споделят и монетизират своите игрови изживявания.

Той предлага на потребителите всички инструменти, от които се нуждаят, за да генерират невероятно завладяващи изживявания, без да знаят нито един ред код. Единственото изискване е играчите да притежават парцел земя, представен от LAND NFT, за да започнат да строят каквото пожелаят. Десетки игри вече са създадени с помощта на инфраструктурата на The Sandbox, предоставяйки на играчите часове забавление в метавселената.

Крипто феновете на Reddit цитират броя на вълнуващите партньорства на The Sandbox като една от най-големите причини да бъдат оптимистични за SAND. Много марки, като The Walking Dead, Tony Hawk, Gucci, Adidas и The Smurfs, направиха своя набег в метавселената с The Sandbox и този списък вероятно ще продължи да расте през 2023 г.

5. Enjin Coin (ENJ)

Enjin редовно застава високо в списъците на крипто феновете на Reddit като един от най-добрите монети за крипто игри. Това е платформа, насочена основно към разработчици, която предлага множество комплекти за разработка на софтуер (SDK), за да им помогне да поставят елементи в играта в блокчейна. Вместо да създават собствено решение, разработчиците могат да използват Enjin, за да интегрират лесно блокчейн технологията в своите игри.

Enjin прави процеса прост. Разработчиците просто трябва да изсекат NFT, съответстващи на техните активи в играта, и да им придадат стойност с помощта на токена ENJ, който може да бъде изкупен само след като NFT бъде унищожен. След това тези NFT могат бързо да се търгуват сигурно между играчите и да се разглеждат в интелигентния портфейл Enjin.

Тъй като се появяват повече P2E и metaverse игри, Enjin ще предостави ценна услуга за разработчиците, които искат да избегнат главоболието от изграждането на своите системи за собственост на активи. Много крипто фенове на Reddit очакват ENJ да се развие през 2023 г., тъй като P2E и метавселената индустрии растат.

6. WAX (WAXP)

WAX, или Worldwide Asset eXchange, е блокчейн, създаден специално за търговия с цифрови активи и NFT. Създаден от OPSkins, титан в индустрията за дигитални колекционерски предмети, WAX предлага лесна за използване, въглеродно неутрална платформа за съхранение и транзакция на виртуални активи. Като една от най-добрите монети за крипто игри, WAX вече си партнира с някои масивни марки, като NASCAR, Capcom, Sony, Mattel и Lionsgate.

WAX има за цел да направи стартирането на NFT колекции възможно най-лесно за марките. Подобно на Enjin, WAX осигурява критичната инфраструктура, необходима за масовото приемане на NFT и GameFi, което го прави идеална мрежа за компании, които искат да навлязат в света на P2E и метавселената игри.

Много крипто фенове на Reddit посочват успеха на Alien Worlds като основен показател за потенциала на WAX. Играта, която редовно има над 300 000 играчи седмично (DappRadar) - повече от всяка друга P2E игра - е изградена върху блокчейна на WAX. Освен това Splinterlands, втората най-популярна P2E игра, също работи на WAX. Тъй като P2E продължава да расте, много потребители на Reddit очакват собственият токен на веригата, WAXP, да достигне нови висоти.

7. Treasure (MAGIC)

MAGIC е родната валута на екосистемата Treasure, проект, който се представя като „децентрализираното Nintendo“. Treasure е децентрализирана екосистема за игри, която се състои от три отделни части: касети (игри), малки общности и инфраструктура. Екосистемата вече има осем игри P2E и metaverse, всяка от които използва токена MAGIC като валута в играта.

Той също така разполага с NFT пазар, Trove, който работи в мрежата Arbitrum. На този пазар играчите могат да търгуват своите активи в играта, наречени съкровища, като използват MAGIC или ETH. Игрите имат своя собствена подобщност, но всяка има обща нишка между тях чрез подобни ресурси, гилдии и философии.

Най-важното е, че Treasure предоставя необходимата инфраструктура на разработчиците за изграждане на децентрализирани P2E и метавселени игри. Чрез създаването на оперативно съвместима екосистема, обединена от един токен, Treasure се надява да революционизира пейзажа за изграждане на игри. Наскоро Treasure беше включен в списъка на Binance, Gate.io и Huobi, според Bankless Times, което доведе до рязък скок на MAGIC. Много инвеститори в крипто Reddit вярват, че MAGIC има много повече място за растеж, тъй като проектът се разширява през 2023 г.

Metacade (MCADE) може да бъде най-голямата ви инвестиция в крипто игри досега

Тъй като пазарът на GameFi продължава да се разширява и се превръща в една от най-известните тенденции в крипто тази година, изглежда, че тези токени са настроени да осигурят на инвеститорите изключителни печалби. Ако Apecoin и Shiba Inu успеят да изпълнят своите видения за метавселената, съответните им токени могат да излетят в космоса, тъй като търсенето скочи за една нощ. Междувременно проекти като Enjin и WAX могат да се възползват, тъй като индустрията расте като цяло, като предоставя критичната инфраструктура зад блокчейн игрите.

По отношение на инвестиционен потенциал обаче никой не може да се мери с Metacade. Общностите са от съществено значение за геймърите и като предоставя пълен набор от ценни, иновативни функции, Metacade изглежда предопределен да бъде място номер едно не само за P2E геймърите, но и за широк кръг ентусиасти, които да се срещат и изследват света на GameFi заедно .

Обмисляте ли да се включите? По-добре побързайте. Не се очаква MCADE да издържи дълго на $0,0155, преди да се разпродаде и да премине към следващия етап. Не пропускайте тази уникална възможност да влезете на първия етаж с един от потенциалните бъдещи лидери на P2E игрите.

