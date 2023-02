На изложба в Двореца на Сърбия бе представен проектът, спечелил публичния международен архитектурно-градоустройствен конкурс "Студентски град – Белград", съобщи Ekapija. Общо 21 кандидатури бяха изпратени, а журито с председател архитект д-р Гроздана Шишович, единодушно реши да присъди първа награда – 28 000 долара на студио Nous Architecture от Турция.

Автори на спечелилия проект са архитектите Джихан Севиндик и Сидик Гювенди с асистенти Емирхан Аята, Тетяна Маркова и Екрем Зенгин.

Техният дизайн се основава на строителство без разрушаване, т.е. да се направи устойчиво това, което вече съществува.

