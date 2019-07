6-те музикални турнета, донесли най-много приходи

Трансформацията на музикалната индустрия в последните години промени и начините, по които изпълнителите печелят пари. Стрийминг платформите замениха продажбите на дискове, което обаче невинаги е по-печелившо за музиканта. Все пак остава най-традиционния източник за печалби - концертите. Изданието Billboard е анализирало редица данни, за да открие кои са най-доходоносните музикални турнета в историята. Ето какъв е резултатът:

6. Турнето "The Wall Live" на Роджър Уотърс, започнало през 2010 и приключило през 2013 г. Приходи: 458,7 млн. долара

5. Турнето 'A Head Full of Dreams' на Coldplay през 2016 г. Приходи: 523 млн. долара

4. Турнето 'A Bigger Bang' на The Rolling Stones, протекло от 2005 до 2007 г. Приходи: 558,2 млн. долара

3. Турнето 'Not in This Lifetime' на Guns'n'Roses, продължаващо и до днес. Приходи: 563,3 млн. долара

2. Турнето '360°' на U2, от 2009 до 2011. Приходи: 736,4 млн. долара

1. Турнето '÷' на Ед Шийрън, което започна през 2017 г. и ще приключи в края на това лято. Приходи до момента: 750 млн. долара