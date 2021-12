Как във Виена черпят жителите в местни заведения

Коледното пазаруване е задължителен и вълнуващ ритуал за съвременните хора. То е още по-приятно, когато е съчетано с почерпка.

Именно такава възможност предлага новата кампания на Община Виена и Виенската стопанска камара. Инициативата е под мотото "Коледна почерпка" и подарява ваучери за ресторанти и кафенета на пазарувалите в магазините в австрийската столица. Целта на кампанията е да подкрепи виенските магазини и заведения за хранене, които са особено силно засегнати от пандемията след поредния локдаун.

Всеки, който закупи нещо в някой от виенските магазини на 18 или 19 декември, ще получи специална "коледна почерпка": пазарувалите през този уикенд ще получат ваучер на стойност най-малко 50% от сумата по касовата бележка, но максимум 100 евро на човек.

Am „Superweihnachtseinkaufswochenende“ 18. & 19. Dezember werden alle Einkäufe im stationären Handel in Wien mit bis zu 50 Prozent refundiert (bzw maximal 100 Euro / Person) - und zwar in Form eines Gastrogutscheins. Eingelöst wird dieser bei teilnehmenden Cafés & Restaurants /5