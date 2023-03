Какви игри предлага казиното на живо?

75

Казино игрите са съвременен начин за развлечение, но истината е, че имат богата история, която започва преди векове. Първото казино в света отваря врати във Венеция през 17 век и е достъпно за отбрани посетители от висшата класа. Успехът му се оказва по-голям от очакваното и бързо води до отваряне на нови и нови казино зали в града, а впоследствие и в цяла Италия и Европа. Значително по-късно се появява и първото българско казино, или т.нар. Царско казино, което отваря врати през 1924 г. във Вършец.

В днешни дни обаче дигиталната ера направи възможно казино залите да се пренесат във виртуалния свят и дори да комбинират най-доброто от физическата и от онлайн играта. Това се случва благодарение на технологията за казино на живо, която позволява на играчите да се наслаждават на автентичното казино изживяване директно от своите устройства, без да се налага да стъпват във физическо казино.

Лайв казино игри

Казино игрите на живо или така наречената „лайв казино“ секция, съдържат различни видове игри на маса, както и заглавия от телевизионни и шоу формати. Те се излъчват директно от физическа зала, където лайв крупие раздава картите или завърта колелото на рулетката, а играчите могат да се свържат от своето настолно или мобилно устройство. Водещите разработчици на гейминг софтуер имат огромна селекция от игри на живо и дори разработват оригинални варианти на игри, които не могат да бъдат намерени в нито едно физическо казино.

В допълнение към това, много от играчите предпочитат лайв казино игрите пред стандартните им онлайн версии, тъй като виждат в реално време как топчето на рулетката се завърта или как крупието разбърква тестето с карти. Някои игри дори дават възможност на играча да увеличи картината и да се доближи до масата, за да види картите отблизо. Това прави играта по-реалистична и надеждна в очите на играча, макар че изцяло дигиталните варианти също са напълно автентични и неподвластни на манипулиране.

Блекджек

Всяко казино включва тази класическа игра, при която играчът се опитва да победи ръката на крупието, без да надхвърли 21. Повечето маси за блекджек в обикновеното казино имат едни и същи възможности и правила, но в казиното на живо могат да се намерят различни вариации на играта с допълнителни опции като повече от една ръка, удвояване на залога, отказване и дори прекъсване на играта с възможност за връщане на част от залога.

Покер

Покерът е една от най-обичаните класически казино игри, при която визуалният контакт е от особено голямо значение. Това е и една от първите игри с карти, играна онлайн преди повече от 25 години. Днес в лайв казиното могат да се намерят различни вариации на обичаната игра, от “краля на покера” Texas Hold’em, през по-иновативни и модерни опции като Live Casino Stud Poker, който съчетава класическия Stud Poker с ръка от пет карти и прогресивен джакпот.

Рулетка

Рулетката също е популярно заглавие, което се появява преди векове и продължава да се играе и до ден днешен. Класическата идея на играта продължава да е същата, но изненадващо рулетката се намира в много голямо разнообразие във виртуалните зали и по-специално в секцията с игри на живо. Освен маси с различен размер на залога, онлайн казината предлагат вариации като Football Roulette, Speed Roulette, Instant Roulette и много други заглавия в режим на живо с истинско крупие.

Шоу игри

Несъмнено това е най-уникалната категория игри на живо, която не може да бъде намерена в стандартно казино. Освен интересната възможност за „участие“ в популярно шоу, която предоставят този вид игри, те са създадени по изключително автентичен и забавен начин, със сцена, декори и HD картина, така че играчът да се почувства наистина като част от шоуто. В тази категория могат да се намерят заглавия като Who Wants to be a Millionaire Roulette, Monopoly Live, Deal or No Deal и много други.