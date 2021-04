Почина принц Филип, съпругът на кралица Елизабет II

Съпругът на кралица Елизабет II – принц Филип почина на 99-годишна възраст, съобщиха от Бъкингамският дворец. Той е издъхнал в замъка Уиндзор, където се възстановяваше след сърдечна операция и болнично лечение.

Херцогът на Единбург беше най-дългогодишният кралски съпруг в британската история, като цели 73 години беше брачен партньор на Елизабет II. Те се женят през 1947 г. – 5 години преди Елизабет да стане кралица. Принц Филип и кралицата имаха 4 деца, 8 внуци и 10 правнуци.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



