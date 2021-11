Разкриха кога шоуто "Стани богат" тръгва по bTV

1703

Известната телевизионна игра "Стани богат" се завръща в ефир от 20 декември. Шоуто ще се излъчва всеки делничен ден от 18:00 часа по bTV, a водещ щe бъдe aктьoрът Михaил Билaлoв, кoйтo нaшумя кaтo мaфиoтa Джaрo oт кримиceриaлa "Пoд прикритиe", съобщиха от bTV Media Group.

Завръщането на легендарното шоу се готви от няколко месеца, но паралелно с подготовката на новата продукция, от медията се чудеха къде да я вместят в програмата си. Избраното време – 18:00 часа традиционно беше запазено за сериал – преди се излъчваха турски криминални сериали, а в момента – семейната комедия "Татковци". Другият вероятен часовия пояс – 20:00 часа е запазен за касовия и вероятно много по-гледан турски сериал "Опасно изкушение".

"Стани богат" става част от празничната програма на медията и ще е насочено главно към семейната аудитория. Участниците не само ще показват знания, но и ще разкриват интересни факти за самите себе си.

Голямата награда в шоуто остава 100 000 лв., но ще има промени в регламента и много изненади, така че развлекателната ТВ игра да има съвременен облик. "Предаването ще предложи много нови знания, модерен хумор и качествено развлечение за цялото семейство", обещават от медията. Освен в ефира на bTV, предаването ще бъде достъпно и на онлайн платформите на bTV Media Group.

Любимо шоу на няколко поколения

"Стани богат" е предаване, с което израснаха няколко поколения. Предаване, което възпитава. Живеем във време, в което информацията е навсякъде, а знанието е дефицит, така че за мен е чест, но и отговорност да съм част от шоуто. Тази година "Стани богат" в България става на 20 и каня всичките му фенове да празнуваме заедно в ефира на bTV. Гледайте тази велика игра, защото в новия сезон имаме участници без аналог, които са истински празник за ума", казва водещият Михаил Билалов.

"Стани богат" е първият международен ТВ формат, реализиран в България, и е версия на британския оригинал Who Wants To Be A Millionaire. Забавното предаване е едно от най-гледаните и харесваните в българския ефир, а излъчването му започна през 2001 г.

Шоуто имаше най-дълъг "стаж" в Нова телевизия, където бе излъчвано в продължение на цели 13 години (2001-2014), а водещ неизменно бе Ники Кънчев. В този период "Стани богат" и неговият забавен водещ спечелиха сърцата на ТВ аудиторията в България.

Популярната телевизионна игра за последно се излъчваше по БНТ, но беше свалена от екран през лятото на 2019 г. "Стани богат" се оказа твърде скъпа за обществената телевизия, сумите бяха намалени, а излъчването ѝ по БНТ ще се запомни главно с няколко участници с откровено нелепо поведение. Обществената телевизия се опита да го замени със собствено шоу – "Последният печели", което обаче не може да се конкурира със "Стани богат" нито по награден фонд, нито по гледаемост.

С ежедневните делнични епизоди, bTV затвърждава стремежа си да поднася качествено съдържание на своите зрители и то в момент, в който интелигентни игри за знания с голям награден фонд липсват в родния ефир, изтъкват от медията.