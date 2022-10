Новият премиер на Великобритания Риши Сунак е интересна фигура. Той е първият цветнокож лидер на страната и най-младият през последните векове, встъпвайки в длъжност само на 42 години. Но Сунак е и най-богатият британски премиер, притежавайки състояние, което надхвърля дори това на самия британски крал Чарлз III, пише CNBC.

Риши Сунак е политик едва от 8 години. Преди това е работил като анализатор в Goldman Sachs и е управлявал хедж фондове. Впоследствие става главен секретар на министерството на финансите, а после и министър на финансите в правителството на Борис Джонсън.

Новият премиер дължи голяма част от състоянието си на своята съпруга Акшата Мурти, която е дъщеря на индийския милиардер и създател на ИТ компанията Infosys Нараяна Мурти. Богатството на тъста на Сунак в момента се оценява на 4,5 млрд. долара.

Сунак и съпругата му притежават около 730 милиона паунда (844 милиона долара), според Sunday Times Rich List.

Богатството на Акшата Мурти произтича от нейния дял от 0,93% в Infosys, която в момента има пазарна капитализация от около 75 милиарда долара. Но тя притежава и Catamaran Ventures UK, британското подразделение на фирмата за рисков капитал и частен капитал на баща ѝ, която има дялове в портфолио от компании, включително марка за луксозни мебели, съсобственост на най-голямата дъщеря на Рупърт Мърдок.

Сунак и жена му, които се запознават, докато следват в Станфордския университет, притежават най-малко 4 имота на стойност около 18,3 милиона паунда. Преди да влязат в Даунинг стрийт 10, основното им жилище беше къща с 5 спални в елитния лондонски квартал Кенсингтън, чиято стойност е около 6,6 милиона паунда.

Rishi Sunak's wealth is so vast that it would take someone on the average UK salary over TWENTY-FOUR THOUSAND YEARS to earn that much.



Remember that when he's talking about "difficult decisions".



He doen't mean difficult for him. He means difficult for you.