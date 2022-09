Колко е богат новият крал Чарлз Трети?

Чарлз Трети наследява от майка си огромно състояние – при това без данъци. Собственост на кралското семейство са цели херцогства, луксозни улици, но и дворци в окаяно състояние, пише Deutsche Welle.

Оперативните разходи на британската монархия се покриват основно от Crown Estate – компанията, която отговаря за управлението на кралските имоти. Това са имотите, които принадлежат на монархията като институция, а не лично на монарха, и които носят значителна печалба.

