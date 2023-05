174

Тина Търнър, с истинско име Анна Мей Бълок, беше, е и завинаги си остава едно от на-големите имена в света на музиката. Тя беше швейцарска певица и автор на песни, родена в Америка, чиято нетна стойност възлиза на 250 млн. долара. Тина е един от най-продаваните музиканти на всички времена. Към май тази година е продала над 200 млн. записи по целия свят и е известна със своите мощни вокали и дълголетие в кариерата си.

Тина е спечелила 12 награди Грами, включително 3 награди Грами в Залата на славата и Грами за цялостно творчество. Тина се оттегли от концерти през 2009 г. Тя беше въведена в Залата на славата на рокендрола през октомври 2021 г.

Как започва всичко?

След трудна солова кариера, последвала раздялата ѝ с Айк Търнър, през 1984 г. тя прави едно от най-впечатляващите завръщания в музикалната история. Мултиплатиненият ѝ албум „Private Dancer“ с хитове като „What's Love Got to Do with It“ или „Better Be Good to Me“ я превръща в световна звезда. Тя е част от музикални икони, като Мадона или Дейвид Бауи. Но впечатляващата ѝ музикална кариера съвсем не бе лесно предвидима.

Сега рок легендата почина в Швейцария на 83-годишна възраст. Според собствените ѝ думи будистката не се е страхувала от смъртта. „Готова съм, когато вратата се отвори“, казва тя пред Time през октомври 2018 г. Търнър имаше за рак на червата и бъбречна недостатъчност. Германският ѝ съпруг Ервин Бах ѝ дарява бъбрек през 2017 г.

Освен здравословни проблеми, тя е имала и травматични преживявания, с които е трябвало да се справи, освен с насилието от страна на бившия ѝ съпруг Айк Търнър, също и с майка си, която я е изоставила и се е върнала, когато е станала известна. Едва на по-късен етап от живота ѝ всичко се подобрява. Но откъде е започва звездната ѝ кариера – ще ви запознаем с една изготвена от DPA ретроспекция.

Първоначално Айк Търнър не се обажда

Тина Търнър израства в южния град Нътбуш, Тенеси, в семейство, което събира памук. Като дете пее в госпъл хор, но след като завършва гимназия, първо работи в болница. Заедно със сестра си посещава нощните клубове в Сейнт Луис, Мисури, от 1957 г. Там се запознава с Айк Търнър и група му Kings of Rhythm, танцува „като в транс“ на неговата музика, спомня си тя по-късно. Помолила го за шанс за влизане в групата му, но той не отговорил на обаждането ѝ. Едва когато Тина Търнър доказала какво може и Айк Търнър забелязал това, тя стъпила на сцената. Заедно с китариста, с 8 години по-възрастен, сформира групата „Ike and Tina Turner Revue“. Щурмуват класациите през 1960 г. с първия си сингъл „Fool in Love“. Сключват брак през 1962 г. Следват хитове като „River Deep – Mountain High“ и „Nutbush City Limits“. През 1969 г. правят пробив като откриващи изпълнители на Rolling Stones.

Но бракът с Айк е изпълнен с насилие, бие я постоянно, изневерява ѝ и към това прибавя пристрастяването към кокаин. Търнър не може да се откъсне от него и успява да избяга от един хотел едва през 1976 г. За да приключи бързо с развода, тя се отказва от всички финансови претенции. „Връзката ми с Айк беше обречена от деня, в който той разбра, че ще бъда машината му за пари. Той трябваше да ме контролира, икономически и психологически, така че никога да не мога да го напусна“, пише Търнър в биографията си от 2018 г. „Моята любовна история".

С 36 цента в джоба, но след това идва 1984 г.

Тя обаче не се отказва. На почти 40 години тя започва отново, само с 36 цента в джоба и като самотна майка на двама сина. Отначало пее и танцува в клубове и хотели. Чистела, където можела с думите: „Предпочитам да чистя за някой друг, отколкото да съм съпругата на Айк Търнър!“ И тогава идва 1984 г. На 45 години тя прави дългоочаквания пробив като солов изпълнител. Печели 4 награди „Грами“ с „Private Dancer“. Суперхитът „What's Love Got to Do with It“ предвещава този нов успешен солов път. Списание Rolling Stone поставя песента под номер 134 в списъка си „500-те най-велики песни на всички времена“ – дори преди Beatles с „She loves you“. Освен в музикалната си кариера, тя се изявява и като актриса в „Лудия Макс – Отвъд кулата на гръмотевиците“ и допринася за фантастичния саундтрак с „We Don't Need Another Hero“. И не на последно място, както доказва отново през 1995 г. със заглавната песен към Goldeneye на поредицата за Джеймс Бонд.

През 1988 г. поставя рекорд в Рио де Жанейро, когато пее пред над 180 000 зрители. Така влиза в Книгата на рекордите на Гинес с огромната публика. Концертите ѝ в Германия стават незабравимо изживяване за десетки хиляди фенове, за последно през 2009 г. в Кьолн, Берлин, Хамбург и Мюнхен. След оттеглянето си от шоубизнеса тя отново и отново уверява, че не съжалява, а се наслаждава на уединението. Между другото: Прочутата ѝ лъвска грива е била перука, както певицата веднъж открито обясни. Тя си слагала перуки, както другите хора си слагат дрехи, признава Търнър.

На Тина Търнър не ѝ се е налагало да се справя без голямата си любов. Тя го намира в средата на 80-те години на миналия век в лицето на Ервин Бах. Премества се с него в Кюснахт на Цюрихското езеро в Швейцария. По-късно Търнър получава швейцарско гражданство през април 2013 г. През октомври 2013 г. тя се отказва от американското си гражданство.

Предложенията за брак на Бах обаче продължава да отхвърля, докато най-накрая казва „да“ през 2013 г. – когато Търнър е на 73, а той на 57 г. Той я нарича „Шатци“, както разкрива пред The New York Times през 2019 г. В документалния филм от 2021 г. той говори с умиление за привличането между тях, което остава силно дори след над 30 години заедно. Синът на Търнър – Крейг, от тийнейджърска връзка, се е самоубил през 2018 г. на 59-годишна възраст. Вторият ѝ биологичен син от брака ѝ с Айк Търнър, Рони Търнър, също умира преди майка си през 2022 г. на 62-годишна възраст. Певицата обаче е осиновила и две момчета, които Айк е вкарал в семейството чрез брака им.

През 2021 г. Тина продаде правата си върху музиката, образа и изображението на BMG Rights Management за 50 млн. долара, пише celebritynetworth.com.

Какви са печалбите от кариерата на Тина Търнър?

Тина Търнър е вдъхновение за всички изпълнители, тъй като приживе преодолява най-ужасните обстоятелства, за да стане една от най-успешните звезди.

Ето приблизителен преглед на годишния доход на Тина Търнър:

Заплатата на Тина Търнър през 2013 г. – 33 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2014 г. – 30 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2015 г. – 32 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2016 г. – 35 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2017 г. – 38 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2018 г. – 45 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2019 г. – 41 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2020 г. – 35 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2021 г. – 90 млн. долара

Заплатата на Тина Търнър през 2022 г. – 40 млн. долара

Нейните албуми бяха огромен успех по целия свят и навлизането й в света на киното доведе до скок в продажбите на нейните записи.

Как Тина Търнър е харчила парите си?

Търнър е инвестирала в множество имоти, като къщата, която купи със съпруга си Ервин в Швейцария за 76 млн. долара. Тя е известна с това, че се возеше в някои от най-скъпите коли в света, но изглежда харесваше по-удобните, луксозни превозни средства.

Приживе Търнър също беше голям дарител на множество благотворителни организации, като многобройните ѝ дарения за изследователски екип за СПИН в детската болница St Jude.

