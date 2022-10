Добре известно е, че България се води една от най-евтините държави и по отношение на Запада, това е повече от ясно. Месечната издръжка на семейство у нас е около 1800 евро, а на човек – 500 евро, сочат данни на сайта Numbeo.

Вечеря за двама в ресторант средна класа е средно 33 евро или 60 лв. Наемът на малък апартамент в центъра средно върви около 330 евро/месец.

Има и много държави, в които са с по-нисък стандарт от България и е доста по-евтино. Някои са доста близо до нас, други – не съвсем. Но със сигурност си заслужава да бъдат посетени. 5 места, които е най-подходящо да посетите именно през октомври

Първият пример за това е Мароко. Там месечната издръжка на семейство е около 1300 евро, а на човек – 370 евро. Вечеря за двама в среден клас ресторант ще ви струва близо на половината от цената у нас – 18 евро или 36 лв. Цената на таксиметровите услуги е 0.66 евро на километър. Наем на апартамент в централната част на град е средно 280 евро на месец.

Всяка година Мароко е посещаван от милиони туристи, като сред най- предпочитаните градове са Казабланка, Маракеш и Агадир.

Много по-близка и лесно достъпна за българите е Албания. Пред последните години страната стана популярна най-вече с летните курорти Саранда и Дуръс. Издръжката на семейство там излиза 1500 евро на месец и 440 евро на човек.

В ресторант средна класа може да вечеряте срещу 25 евро или 50 лв. за двама. Месечният наем на апартамент в централна част на град е около 300 евро.

Албания разполага с 362 км брегова линия. Освен морските курорти можете да посетите и Тирана. Столицата има страхотни забележителности и музеи.

Шри Ланка също е предпочитана дестинация напоследък и предлага много ниски цени на храната и услугите. Месечната издръжка на семейство в екзотичната държава е 1,100 евро, а на човек 300 евро.

Вечеря за двама в ресторант излиза едва 11 евро или 22 лв. Километър пробег на такси е само 0,28 евро. А месечният наем на апартамент в центъра на града е 190 евро. Освен това Шри Ланка предлага екзотични плажове и пълноценна почивка.

