Всички обичаме да гледаме снимки и клипове от екзотични дестинации по света. Такива природни и културни забележителности имат особена притегателна сила. Има обаче и някои места, които не са достъпни, или са много опасни дори и за най-смелите пътешественици. Това, разбира се, ги прави още по-интересни и желани, именно защото са забранени. 6-те най-опасни туристически дестинации в света

Представяме ви едни от най-опасните места, които обаче ако решите да посетите, може да приключат фатално за вас.

Плажът Махо се намира на югозападния край на рифа Махо, на южния бряг на Синт Мартин (малка карибска държава, под юрисдикцията на Нидерландия). Там можете не само да се наслаждавате на топлите тропически води и жаркото карибско слънце, но и да гледате ежедневното "авиошоу", в което излитащите и кацащи самолети се носят точно над главите на туристите.

Плажът е тънка ивица пясък между океана и писта 10 на летище Принцеса Джулиана. Това е едно от малкото места в света, в което можете да застанете директно под приземяващ се самолет, който е едва на 20-30 метра над вас. В местните барове дори има табла с разписанията на самолетите за местните зяпачи.

Но макар да звучи като страхотно преживяване, да стоиш под приземяващ се Боинг 747 е доста опасно. Шумът от двигателите може да доведе до трайни увреждания на слуха ви, заедно с това допринасят и топлината и ударната вълна, предизвикани от самолетите. Властите на Синт Мартен предупреждават, че те могат буквално да хвърлят човек във въздуха или да го запратят в друг човек или предмет. Това може да доведе до сериозно нараняване или дори смърт.

Дяволският басейн е естествена скалиста вдлъбнатина на самия ръб на водопада Виктория. Една-единствена скална преграда буквално ви дели от смъртта. Защо? Ако решите смело да се топнете в този басейн и се приближите прекалено близо до ръба и загубите равновесие или се подхлъзнете ви очаква 128-метрово падане към скалите долу. Водопадът е разположен по протежение на река Замбези, на границата между Замбия и Зимбабве.

Плуването в естествения басейн не е разрешено целогодишно. Всички желаещи могат да се потопят във водата по време на сухия сезон от септември до декември. Тогава течението е най-слабо и водата е най-плитка. Това преживяване се изпълнява под наблюдението на водач, който обяснява как и къде да се скочи. Въпреки това, мястото остава опасно и от 1959 г. насам е взело над 15 жертви.

Долината на смъртта е едно от най-горещите места на планетата и всяка година десетки хора губят живота си заради прегряване или дехидратация. Освен жегата в долината има резки промени на времето, внезапни бури, мъгли и пясъчни вихрушки, заради които мнозина са изчезнали безследно. Именно това създало злокобната репутация на мястото и станало причина за появяването на някои любопитни градски легенди, свързани с военни експерименти, извънземни и др.

Освен американците, руснаците също си имат Долина на смъртта. Тя се намира на полуостров Камчатка. Лошата слава на това място започва през 30-те години на ХХ век. Тогава група ловци изгубили кучетата си, тръгнали да ги търсят и ги намерили мъртви в Долината. На мястото имало стотици трупове на птици, влечуги и диви животни, които били полуразложени. Причината – Долината е разположена в близост до подземния вулкан Кихпинич. В следствие на малки изригвания на вулкана от процепи в земята се отделят мощни струи сероводород и въглероден диоксид, които са силно токсични.

Тази пустиня се намира в малката източноафриканска държава Еритрея и прилича на пейзаж от друга планета. Условията в депресията, която се намира на 100 метра под морското равнище, са екстремни. Температурата надхвърля 50 градуса по Целзий, а големи части от пустинята са осеяни с активни вулкани и гейзери, които изхвърлят отровни газове с температура от стотици градуси. Но въпреки това, или по-скоро заради това, всяка година Данакил привлича всяка година хиляди туристи, някои от които остават там завинаги.

Националният парк "Йосемити" в САЩ е дом на много красоти, но и на едно екстремно предизвикателство. Става въпрос за един от най-големите гранитни куполи на света или по-скоро полукуполи. Издигащ се на височина от 2694 м, полукуполуът е магнит за множество туристи, готови да рискуват здравето и дори живота си, за да го покорят. Странната му форма е резултат от години наред дъждове и ветрове и именно ветровете го правят толкова труден за изкачване. До върха може да се стигне само по тясна пътечка, оградена от стоманени кабели.

В северната провинция на Индия Раджастан се намират руините на древно кралство, което някога било богато и проспериращо. Самият форт е построен през 1573 г. от местния владетел и е с действащ гарнизон в продължение на малко над 200 години.

Според историческите записи някъде около 1783 г. е обезлюден от глад, а според легендите причината е проклятие, тегнещо над форта. Днес това е единственото място в Индия, а може би и в света, официално признато от правителството за обитавано от духове. Затова и се изисква специално разрешение за влизане там след залез слънце.

На около 150 км от Лас Вегас се намира една от най-мистериозните военни бази в света. Официалното име на поделението е "Грум Лейк", но е широко известно като "Зона 51". Това е строго секретна авиобаза за тестване и експерименти на летателни апарати и оръжия още от 50-те години на миналия век, когато там за първи път започват изпитания на шпионския самолет U-2.

