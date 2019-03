Трето "Не" на сделката на Мей за Brexit. Какво ще прави Лондон?

Британските депутати окончателно отхвърлиха сделката на Тереза Мей за Brexit, с което хвърлиха Обединеното кралство в още по-голяма криза. Шансовете страната да се отцепи от ЕС без сделка нарастват драстично, като Лондон има на разположение само 2 седмици до крайния срок за напускане на блока - 12 април.

За трети пореден път споразумението на премиера не бе прието, този с 344 гласа "против" срещу 286 гласа "за".

Британските депутати не се трогнаха от офертата на Мей да подаде оставка в замяна на подкрепа за сделката ѝ. Въпреки гласовете на редица поддръжници на Brexit от консерваторите, премиерът не получи необходимата парламентатна подкрепа и вотът отново "не мина".

В последвалите изказвания Мей предупреди, че отхвърлянето ще има "тежки последици", а няколко депутати, сред които и лидерът на Лейбъристите Джереми Корбин я призоваха незабавно да подаде оставка и да бъдат свикани предсрочни парламентарни избори.

Тъй като депутатите не приемат сделката на Мей, няма време за нова сделка, а те категорично отхвърлят варианта за Brexit без сделка, парламентът ще трябва да измисли някакъв алтернативен вариант. Но всяка алтернатива ще изисква споразумение за напускане. Британското правителството ще продължи да работи за организиран Brexit, както изисква резултатът от референдума, увери премиерът.

В дебатите преди вота Мей призова колегите си да подкрепят сделката ѝ като "последната възможност да се гарантира Brexit".

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit