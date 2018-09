Ето кои са 10-те най-високоплатени хип-хоп изпълнители

Парите са основна тема в песните и клиповете на хип-хоп изпълнителите и това не е случайно, тъй като най-успешните сред тях могат да се похвалят със значително богатство.

Рапърът Джей Зи например оглави тазгодишната класация на Forbes за най-високоплатените представители на жанра.

През последната година Шон Картър (истинско име на изпълнителя), който през декември ще отпразнува 49 години, е спечелил около 76,5 млн. долара, повечето от пускането на албума „Всичко е любов“ („Everything is love“), написан в сътрудничество с неговата съпруга Бионсе. Огромни проходи му е донесло и турнето "On The Run" II.

Втората позиция в класацията е за Шон Комбс, известен още като Диди (Diddy). Той е спечелил 64 милиона долара, като голяма част от тях е дошла от реклами, в които участва.

Челната тройка се допълва от Кендрик Ламар, който е спечелил рекордните в кариерата си 58 млн. долара с турне в САЩ и Великобритания, както и в резултат на рекламен договор с американските компания Nike и American Express.

Ето как изглежда топ 10 на най-добре платените звезди в хип-хопа:

10. Кание Уест - 27,5 млн. долара

9. Фючър - 30 млн. долара

8. Питбул - 32 млн. долара

7. Нас - 35 млн. долара

6. Д-р Дре - 35 млн. долара

5. Джей Коул - 35,5 млн. долара

4. Дрейк - 47 млн. долара

3. Кендрик Ламар - 58 млн. долара

2. Диди - 64 млн. долара

1. Джей Зи - 76,5 млн. долара

Редактор: Деница Райкова