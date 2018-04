Илън Мъск обяви, че строи киборг дракон. И бе скастрен от "Игра на тронове"

Освен с основните си задачи в SpaceX и Tesla, милиардерът предприемач Илън Мъск често се занимава и със странични проекти. Последният от тях звучи, меко казано, странно - строеж на киборг дракон.

Обяви го самият Мъск в профила си в Twitter и веднага получи десетки въпроси и предложения.

Oh btw I’m building a cyborg dragon

Някои потребители поискаха роботизирания дракон за домашен любимец, други настояват да се повозят на него, трети пък не вярват, че всичко това е истина. Мъск обаче често е превръщал в реалност неща, в които останалите не вярват.

Новината за киборг дракона обаче бързо стигна не до кого да е, а до създателите на популярния сериал "Игра на тронове", чиято вселена обитават именно такива зверове.

От шоуто написаха в отговор на Мъск: "Подгъни коляно пред дом Таргериен". От своя страна милиардерът им отвърна закачливо: "Не ме карайте да използвам космическите си лазери..."

Bend the knee to House Targaryen, @ElonMusk . #Dracarys https://t.co/PsFu1NsgBJ

Don’t make me use my space lasers …