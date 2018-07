Кайли Дженър изгря на корицата на Forbes на път към първия си милиард (Снимки)

Макар в България да не е толкова известна, Кайли Дженър всъщност е сред най-големите звезди в САЩ. Тя е полусестра на риалити иконата Ким Кардашиян, участник в шоуто Keeping Up with the Kardashians, представящо живота на семейството ѝ, има собствена козметична марка и ... е на път да се превърне в най-младата милиардерка в света.

Кайли е само на 20 години, а богатството ѝ вече възлиза на 900 млн. долара, пише в новия си брой авторитетното списание Forbes и посветява корицата си на младата дама. За сравнение сестра ѝ Ким, която е по-познато име зад граница, притежава "само" 350 млн. долара.

Компанията за гримове на Дженър в момента се оценява на около 800 млн. долара. Едни от най-продаваните продукти са червилата, вдъхновени от сексапилните устни на красавицата (за които преди време тя призна, че са резултат от филъри, а наскоро обеща да върне към естествения им вид).

Разбира се, Кайли не печели само от компанията си, а и от риалити шоуто за семейството си, както и от множество рекламни договори с различни марки. Според Forbes тя скоро ще се превърне в най-младия милиардер, спечелил парите си сам, като по този начин ще изпревари основателя на Facebook Марк Зукърбърг. Все пак трябва да се отбележи, че Дженър идва от богато семейство, което вече е притежавало милиони, преди тя да стартира бизнеса си.

Освен бизнес дама, Кайли е и майка - в началото на годината тя роди дъщеричката си Сторми, чийто баща е рапърът Травис Скот.

How 20-year-old Kylie Jenner built a $900 million fortune in less than 3 years:https://t.co/PtJG2vfl3k #SelfMadeWomen pic.twitter.com/JLDtlir40k — Forbes (@Forbes) July 11, 2018

Редактор: Деница Райкова