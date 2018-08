Майката на Илън Мъск - супермодел и на 70 години (Снимки)

Шефът на Tesla и SpaceX Илън Мъск може и да известен по цял свят с проектите си, но не е единственото популярно име от семейството си. В продължение на години майка му Мей е изградила невероятна кариера като модел и диетолог. Дори днес, вече на 70-годишна възраст, тя продължава да снима рекламни кампании и да дефилира по модните подиуми. И изглежда невероятно.

Мей е родена през 1948 г. в Канада, но когато е малка, семейството ѝ се премества в Южна Африка. Там тя има детство, изпълнено с приключения. На 15 г. започва да се изявява като манекенка и да участва в конкурси за красота и то много успешно. Снимала е корици за някои от най-известните списания и е рекламирала редица козметични марки.

1965. My first cosmetics ad. 50 years later, still busy. Work keeps you young. #model #dietitian pic.twitter.com/fDo2tJUHMF