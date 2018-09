Мъск изпраща японски милиардер в Космоса (ВИДЕО, СНИМКИ)

42-годишният японски милиардер Юсаку Маедзава ще бъде първият човек, отишъл на частно пътешествие в Космоса. За целта той ще ползва услугите на американската космическа компания SpaceX. Името на щастливеца бе обявено от изпълнителния директор на компанията Илън Мъск на специална церемония.



Маедзава е основател на сайт за мода и колекционер на съвременно изкуство. Богатството му се равнява на около 3 млрд. долара. По време на пътуването той ще обиколи Луната.

Пътешествието ще бъде през 2023 г. с т.нар. Голяма ракета Фалкон (Big Falcon Rocket), която е в процес на разработка. Разстоянието от Земята до Луната е около 382 000 км. Никой не е летял до Луната след мисията на Аполо през 1972 г., напомня AP.

Маедзава обяви, че ще вземе със себе си между 6 и 8 артисти, като идеята му е после те да създадат произведения на изкуството, вдъхновени от гледката на Луната отблизо. "Техните шедьоври ще събудят мечтателите, които спят в душите ни", каза той. Имената на артистите обаче все още не са известни.

Маедзава потвърди, че е платил всички места в Голямата ракета Фалкон, която ще може да транспортира до стотина души. Той допълни, че е негова отколешна мечта да пътува в Космоса.

Japanese billionaire Yusaku Maezawa says he'll invite artists from around the world to join him on his SpaceX moon trip in 2023 https://t.co/sCNL3O8bCQ pic.twitter.com/8pb2PraCcW