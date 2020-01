Мъск обещава 1 млн. души и много работни места на Марс

Предприемачът и визионер Илън Мъск разказа как възнамерява до 2050 г. да изгради град с 1 милион души на Марс. В серия от постове в Twitter той разкри смелите си планове за космическа колонизация и вдъхването на живот на Червената планета.

Собственикът на SpaceX се надява да построи 1000 космически кораба до 2030 г. или по 100 на година. Такива вече се разработват в Южен Тексас. Крайната цел е изстрелването на средно 3 кораба на ден, с което пътуването до Марс да стане достъпно за всеки.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary