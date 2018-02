С един туит Кайли Дженър изтри 1,3 млрд. долара от стойността на Snapchat

Американската риалити звезда Кайли Дженър (полусестра на Ким Кардашиян) успя само с един свой пост в Twitter да изтрие 1,3 млрд. долара от пазарната стойност на друга социална мрежа - Snapchat.

Кайли написа до своите 24,5 млн. последователи: "Някой друг също да не отваря Snapchat вече? Или съм само аз... това е толкова тъжно." След което акциите на компанията буквално се сринаха - спадът бе с 8%. По-късно затвориха сесията с понижение от 6 на сто.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.