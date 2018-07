За броени часове Илън Мъск се забърка в два скандала

В света на големия бизнес Илън Мъск е със статут на рокзвезда, но това не значи е имунизиран срещу критики. В рамките на няколко часа той си навлече доста такива по два повода.

Първият бе свързан със спасителната операция за децата, блокирани в пещера в Тайланд. Припомняме, че Мъск и екипът му създадоха малка подводница, което да бъде използвана при измъкването на момчетата, дори отидоха на място да я занесат. До използването ѝ обаче така и не се стигна.

Един от водолазите, участвали в спасяването, обаче нарече цялото нещо "PR акция" и заяви, че подводницата никога не би могла да мине по коридорите на пещерата. Стигна до там да каже и, че Мъск "може да си завре подводницата там, където боли."

Милиардерът избухна в отговор в Twitter, като заяви, че подводницата е можела да помогне и нарече водолаза "педофил", без да даде каквито и да било обяснения за определението. След това изтри туитовете си, но не и преди да си спечели доста критики. Самият водолаз пък обмисля да го съди.

Вторият скандал се завъртя около разкрития, че Мъск е направил солидно дарение от близо 40 000 долара на организация на Републиканската партия в САЩ. Става дума за комитета Protect the House, който набира средства, за да помага на републиканците да задържат контрола над Камарата на представителите (долната камара на Конгреса).

Доста потребители на социалните мрежи изразиха разочарование, че Мъск е дал подкрепата си за такава организация, а някои дори се зарекоха да бойкотират автомобилите Tesla, произвеждани от компанията на Мъск.

wow, and I was considering a Tesla. That definitely won't happen now.