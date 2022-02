Английската централна банка повиши основния си лихвен процент в опит да задържи най-бързата инфлация от 3 десетилетия, a някои централни банкери дори потърсиха по-агресивен отговор на покачващите се цени.

Комитетът по паричната политика гласува за повишаване на разходите по заеми с 25 базисни пункта до 0,5%. Четирима от деветчленната комисия настояха за двойно по-голямо увеличение – 50 базисни пункта, което би било безпрецедентно, откакто централната банка получи независимост от правителството през 1997 г., пише Bloomberg.

В рамките на новата си, по-строга политика АЦБ ще започне да се разделя с облигации за 895 млрд. паунда (1,2 трлн. долара), които е натрупала през последното десетилетие, за да стимулира британската икономика.

Inflation is above our 2% target. We expect it to rise to around 7% in the spring, but then fall back and be close to our 2% target in around two years’ time. https://t.co/UT5RX7qzHv #MonetaryPolicyReport #Inflation pic.twitter.com/xa3p5sDdSs