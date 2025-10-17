България излезе на седмо място по инфлация в ЕС

Годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) през септември 2025 г. е 2,6 на сто, което е повишение спрямо 2,4 на сто през август. Година по-рано пък инфлацията бе 2,1 на сто. Това показват публикуваните днес окончателни данни на Европейската статистическа служба Евростат. България през септември е на седмо място в ЕС по този показател на база хармонизираната методология на съюза.

По страни

Най-ниски годишни равнища са регистрирани в Кипър (0,0 на сто), Франция (1,1 на сто), Италия и Гърция (и двете по 1,8 на сто).

Най-високите годишни равнища са в Румъния (8,6 на сто), Естония (5,3 на сто), Хърватия и Словакия (и двете по 4,6 на сто).

В България през септември инфлацията е 4,1 на сто. През септември 2024 г. годишната инфлация у нас беше 1,5 на сто.

В сравнение с август 2025 г. годишната инфлация е спаднала в осем държави членки, останала е стабилна в четири и се е повишила в петнадесет.

Еврозона

Годишната инфлация в еврозоната през септември 2025 г. е 2,2 на сто, което е повишение спрямо 2,0 на сто, отчетени през през август.

Година по-рано инфлацията във валутния съюз беше 1,7 на сто.

През септември 2025 г. най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (1,49 процентни пункта, пр. п.), следвани от храните, алкохола и тютюна (0,58 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (0,20 пр. п.) и енергията (-0,03 пр. п.)

На месечна база инфлацията и в еврозоната, и в целия ЕС е 0,1 на сто.