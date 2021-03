Мъск: Tesla вече приема плащания в Bitcoin

Компанията Tesla Inc. вече дава възможност на клиентите да купуват нейни електромобили, използвайки биткойн като начин на плащане, съобщи в сряда главният изпълнителен директор Илън Мъск, предаде БНР.

"Вече можете да си купите Tesla с биткойн", написа Мъск в Twitter.

"Tesla използва само вътрешен софтуер и софтуер с отворен код и оперира директно посредством биткойн възли. Биткойнът, платен за модел на Tesla, ще бъде запазен като биткойн, а не конвертиран във фиатна валута (дадена национална валута)", добави той.

