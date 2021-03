Преместиха кораба, но Суецкият канал остава блокиран

Гигантският контейнеровоз, заседнал в Суецкия канал, е поне частично преместен, което е първата стъпка към отварянето на една от най-важните търговски артерии в света.

След упорит и денонощен труд през уикенда корабът Ever Given е успешно преместен около 4:30 ч. местно време (5:30 наше време) и в момента плавателният съд е обезопасен, съобщи доставчикът на морски услуги Inchcape Shipping Services. След това е имало нов опит за изваждане на кораба, в който са участвали 10 влекача, предава Bloomberg. Засега не е ясно кога трафикът в канала ще бъде възстановен. Корабът е с повреден корпус и не е ясно колко скоро ще може да освободи пътя за преминаване на други кораби.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi