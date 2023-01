Проучване: 61% смятат процеса за въвеждане на еврото в Хърватия за плавен и ефективен

Проучване на Европейската комисия, проведено в Хърватия, след като еврото напълно замени куната, показва, че значително мнозинство от хърватските граждани смятат, че смяната е станала гладко и ефективно, съобщават от Европейската комисия в Twitter. 88% от анкетираните се чувстват добре информирани за еврото. 61% смятат, че процесът е плавен и ефективен. 81% казват, че не са имали проблеми при обмена на куни в евро или когато са теглили пари в брой от банките през първата седмица.

Substantial majority of Croatian 🇭🇷 citizens believe the euro changeover happened smoothly and efficiently. The latest @EurobarometerEU says, after the dual-circulation period is over, there is still strong support for the euro.



