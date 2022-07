Пъбовете в Англия и Уелс - по-малко от всякога

202

Никога не е имало по-малко пъбове в Англия и Уелс, сочи проучване на консултантската компания за недвижими имоти Altus Group, разкриващо отражението на пандемията от коронавирус върху тези традиционни за британците заведения, цитирано от FP. От края на 2021 г. до края на юни в двата британски района са били закрити 200 пъба, като броят им е спаднал под 40 000 за първи път в историята. Инфлацията във Великобритания достигна 40-годишен връх, най-високата в Г-7

За последните десет години прочутите бирарии в Англия и Уелс е намалял с над 7000. Някои са били разрушени или превърнати в офиси. Секторът на пъбовете и хотелиерско-ресторантьорският бранш понесоха тежък удар заради пандемията от КОВИД-19, която принуди заведенията да спрат работа по време на локдауните и доведе до спад на потреблението, предаде БТА.

Днес секторът е изправен пред други предизвикателства, в разгара на инфлация, достигнала 9,1 на сто през май във Великобритания - най-високото равнище от 40 години.

"Пъбовете се оказаха забележително устойчиви по време на пандемията, но днес са изправени пред нови трудности", изтъкна президентът за Великобритания на "Алтъс" Робърт Хейтън, цитирайки покачването на разходите за енергия, инфлационния натиск и увеличението на данъците. Английската централна банка вдигна лихвите заради високата инфлация

Според проучване на браншовите организации British Beer and Pub Association, British Institute of Innkeeping и UKHospitality, едва 37 процента от заведенията реализират печалби. Покачването на цената на енергията, стоките и работната ръка е основен фактор за спада на печалбите. Генералната директорка на British Beer and Pub Association Ема МакКларкин призова правителството да окаже по-голяма подкрепа, защото в противен случай има опасност всяка година да бъдат закривани все повече пъбове.