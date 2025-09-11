Мерц обяви промяна в енергийната политика на Германия

Мерц обяви промяна в енергийната политика на Германия
Снимка: Solarpro

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц допусна, че правителството на страната може да забави темпа на разширяване на възобновяемите енергийни източници, за да ограничи разходите и да гарантира сигурността на електроенергийните доставки. В изказване пред конференция в Берлин на представителите на работническите съвети на големите енергийни компании, Мерц спомена за предстоящото публикуване на доклад за енергийния преход от министъра на икономиката и енергетиката Катерина Райхе идната седмица.

По-малко възобновяеми енергийни източници

"Моето предположение е, че можем да направим малко по-малко по отношение на разширяването на възобновяемите енергийни източници. И това, разбира се, ще доведе до значителни промени в разходите", каза Мерц.

Още: Германската икономика се е забавила неочаквано много

"Искаме да поставим въпроса за сигурността на енергийните доставки в контекста на разширяването на електропреносната мрежа, разширяването на възобновяемите енергийни източници, цифровизацията и увеличаването на производството на водород", отбеляза германският канцлер.

Райхе вече подчерта, че търси промяна в курса на енергийната политика на Германия, като поставя по-силен акцент върху разходите и сигурността на доставките.

Нейният предшественик, Роберт Хабек от Партията на зелените, насърчаваше разширяването на възобновяемата енергия, предимно чрез инвестиции в нови вятърни и слънчеви мощности. Рязкото увеличаване на малките соларни инсталации обаче увеличи натиска върху електропреносната мрежа на страната, което наложи скъпи интервенции, за да се избегнат претоварвания.

Още: Могат ли възобновяемите енергийни източници да намалят цената на тока?

Мерц заяви още, че целта на правителството остава осигуряването на надеждно, достъпно и чисто енергоснабдяване, като основен приоритет е ефективността на разходите.

Той потвърди ангажимента на Германия за климатична неутралност до 2045 г., но подчерта необходимостта от защита на индустриалната база на страната.

 

Още от Енергетика

Ключова прогноза доведе до промяна в цената на петрола

Ключова прогноза доведе до промяна в цената на петрола

Изненадващ обрат при цената на петрола

Изненадващ обрат при цената на петрола

Израелските удари в Катар доведоха до сериозна промяна в цената на петрола

Израелските удари в Катар доведоха до сериозна промяна в цената на петрола

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.6738
  • GBP
    1
    2.26186
  • JPY
    100
    1.13132
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата