Мерц обяви промяна в енергийната политика на Германия

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц допусна, че правителството на страната може да забави темпа на разширяване на възобновяемите енергийни източници, за да ограничи разходите и да гарантира сигурността на електроенергийните доставки. В изказване пред конференция в Берлин на представителите на работническите съвети на големите енергийни компании, Мерц спомена за предстоящото публикуване на доклад за енергийния преход от министъра на икономиката и енергетиката Катерина Райхе идната седмица.

По-малко възобновяеми енергийни източници

"Моето предположение е, че можем да направим малко по-малко по отношение на разширяването на възобновяемите енергийни източници. И това, разбира се, ще доведе до значителни промени в разходите", каза Мерц.

"Искаме да поставим въпроса за сигурността на енергийните доставки в контекста на разширяването на електропреносната мрежа, разширяването на възобновяемите енергийни източници, цифровизацията и увеличаването на производството на водород", отбеляза германският канцлер.

Райхе вече подчерта, че търси промяна в курса на енергийната политика на Германия, като поставя по-силен акцент върху разходите и сигурността на доставките.

Нейният предшественик, Роберт Хабек от Партията на зелените, насърчаваше разширяването на възобновяемата енергия, предимно чрез инвестиции в нови вятърни и слънчеви мощности. Рязкото увеличаване на малките соларни инсталации обаче увеличи натиска върху електропреносната мрежа на страната, което наложи скъпи интервенции, за да се избегнат претоварвания.

Мерц заяви още, че целта на правителството остава осигуряването на надеждно, достъпно и чисто енергоснабдяване, като основен приоритет е ефективността на разходите.

Той потвърди ангажимента на Германия за климатична неутралност до 2045 г., но подчерта необходимостта от защита на индустриалната база на страната.