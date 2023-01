Зад полярния кръг: Откриха най-голямото находище на редкоземни елементи в Европа

Най-голямото известно находище в Европа на редкоземни елементи беше открито в Северна Швеция. То се намира в района на малкото градче Кируна, разположено в шведската част на Лапландия, отвъд Северния полярния кръг (т.е. в Арктика), което е най-северното населено място в страната.

Новото находище е открито съвсем близо до мина за желязна руда и съдържа повече от един милион тона редкоземни оксиди, съобщи шведската държавна минна компания LKAB, цитирана от AFP.

New exploration results from the Per Geijer ore body in Kiruna shows mineral resources of rare earth elements of more than a million tonnes, making it Europe’s largest deposit of its kind.



