Тежък срив на полетите и пътниците в Европа, България се отърва по-леко

Авиационният транспорт бе един от най-засегнатите сектори от коронавирусната пандемия през 2020 г. Още в началото на годината бяха наложени драстични ограничения, което доведе до тотален срив на полетите. Така в крайна сметка за цялата минала година в ЕС са били превозени 277 млн. пътници, което представлява срив от над 73% в сравнение с предкризисната 2019 г., отчита Евростат. Коронавирусът приземи самолетите

Драстично намаляване на броя на полетите и респективно превозените пътници се наблюдава във всички държави-членки, като при 20 от 27-те спадът е от над 70%. Най-засегнат от кризата е бил въздушният транспорт в Словения, където се отчита намаляване на въздушния трафик с 83.3%. В Словакия той е 82.4%, а в Хърватия – 81.9 на сто. Тотален срив на международния въздушен трафик през януари

На противоположния полюс е Люксембург, където се отчита най-малък за ЕС спад на пътническия въздушен транспорт – 67.3%. А на второ място е България, като у нас превозените пътници по въздух намаляват с 68.2 на сто.

✈️In 2020, the number of passengers travelling by air in the EU decreased by 73% compared with 2019

Highest falls for:

🇸🇮Slovenia (-83%)

🇸🇰Slovakia & 🇭🇷Croatia (-82%)

