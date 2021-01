Огромен спад на продадените нови коли в България и Европа

Продажбите на нови автомобили в ЕС се понижиха през декември 2020 г. за трети пореден месец, тъй като втората вълна на коронавирусната пандемия доведе до въвеждането на нови ограничителни мерки и локдауни в Европа. В същото време сривът при регистрацията на нови автомобили в България е отново един от най-големите в рамките на ЕС, показват последни данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA).

Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в Европейския съюз се понижиха през декември с 3,3% спрямо същия месец на 2019 г., достигайки 1,03107 милиона нови автомобили, след като през ноември се понижиха с 12 на сто. Причина за поредния спад е въвеждането на рестриктивни мерки в цяла Европа, целящи да ограничат втората вълна на Covid-19.

Данните за водещите автомобилни пазари обаче се разминават силно. В Италия и Франция беше отчетен силен спад при регистрацията на нови автомобили съответно с 14,9% и с 11,8%, докато в Испания имаше стабилизация (понижение с едва 0,01%), а в Германия имаше солиден растеж от 9,9%, въпреки затегнатите противоепидемични във водещата европейска икономика.

В рамките на цялата 2020 г. новорегистрираните автомобили в ЕС се свиха с цели 23,7% спрямо 2019 г., достигайки 9 942 509. Това представлява рекорден спад и потвърждава, че пандемията Covid-19 оказва безпрецедентно негативно влияние спрямо търсенето на нови автомобили, като през последните 12 месеца бяха продадени над 3 млн. по-малко автомобили, отколкото година по-рано, когато техният брой беше над 13 млн.

В Испания спадът през миналата година беше с 32,3%, в Италия с 27,9%, Франция – с 25,5% и в Германия – с 19,1 на сто. Обобщените данни на ACEA за ЕС не включват Великобритания, която напусна съюза на 31 януари 2020 г. Само в рамките на Обединеното кралство продажбите на нови автомобили през декември се понижи с 10,9% до 132 682 броя спрямо година по-рано, докато през цялата 2020 г. беше отчетен спад от 29,4 на сто.

🇪🇺 Passenger #car registrations: 🔻2️⃣4️⃣% in 2020; -3.3% in December.



👉 "2020 saw the biggest yearly drop in EU car demand since records began, with new-car registrations 🚘 falling by 3 million units compared to 2019."



PRESS RELEASE: https://t.co/7fjYQwpPmW pic.twitter.com/vtk6hlA4Wq