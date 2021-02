Скоро Ford ще продава само електромобили в Европа

Ford Motor планира да предлага в Европа само хибридни или електрически превозни средства до 2026 г. и след това само електромобили до 2030 г. Ford спира да произвежда три от моделите си

Автомобилният производител обеща да заложи изцяло на електрически автомобили, като за целта ще вложи 1 милиард долара в основния си европейски завод в Кьолн, Германия. Фабриката ще бъде изцяло трансформирана и преоборудвана и така ще се превърне в първото съоръжение на компанията за електрически превозни средства в Европа. Първите изцяло електрически модели ще започнат да се произвеждат през 2023 г., съобщават от компанията.

"Успешно преструктурирахме Ford of Europe ( и се върнахме към рентабилността през четвъртото тримесечие на 2020 г. Сега се впускаме в изцяло електрическо бъдеще в Европа с експресивни нови превозни средства и свързано с клиентите изживяване от световна класа", заяви Стюарт Роули, президент на европейското подразделение на Ford.

