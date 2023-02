Twitter обяви, че ще позволи само на плащащите абонати да използват текстови съобщения като метод за двуфакторно удостоверяване (2FA) за защита на профилите си.

След 20 март „само абонати на Twitter Blue ще могат да използват текстови съобщения като метод за двуфакторно удостоверяване“, съобщи компанията, цитирана от Reuters.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n