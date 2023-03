Френските синдикати призоваха за нов ден на общонационални стачки и протести следващия вторник (28 март), който ще съвпадне с планираното посещение на британския крал Чарлз III в страната, предаде АФП.

Новата дата беше обявена в съвместно изявление на синдикалните организации, които обвиниха правителството за "взривоопасната ситуация" в страната и призоваха хората да продължат да протестират срещу пенсионната реформа на президента на Франция Еманюел Макрон. Същността ѝ е пенсионната възраст - тя става 64 години, а не 62, както е досега.

По-рано британското правителство заяви, че не знае за никакви планове за промени в държавното посещение на крал Чарлз III. Чарлз и съпругата му, кралицата-консорт Камила, трябва да бъдат във Франция от неделя до сряда. След това те ще се отправят към Германия на първото държавно посещение за управлението на Чарлз след смъртта на кралица Елизабет II през септември миналата година.

В понеделник Чарлз ще се присъедини към Макрон за възпоменателна церемония при Триумфалната арка в Париж, а след това ще има банкет в двореца Версай. Във вторник той трябва да се отправи към югозападния град Бордо. Точно там снощи имаше сериозни погроми:

Bordeaux town hall set on fire in #France pension protests



More than a million people took to the streets across France on Thursday. The protests were sparked by legislation raising the retirement age by two years to 64. Police fired tear gas at protesters in the capital and 80… pic.twitter.com/KNDcefYz3t