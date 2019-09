Петролът поскъпна с над 10% след атаките срещу Саудитска Арабия

Цените на петрола се увеличиха с над 10% след извършените в събота нападения срещу петролна инфраструктура, намалила наполовина производството на Саудитска Арабия, съобщава Bloomberg.

В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол с доставка през октомври поскъпна с 5.38 долара (или с 9,81%) до 60.23 долара за барел. Европейският сорт Брент от Северно море повиши цената си с 6.65 долара (или с 11.04%) до 66.87 долара за барел.

Йеменските бунтовници хуси, подкрепяни от Иран и борещи се от 5 години срещу военна коалиция, оглавявана от Саудитска Арабия, поеха отговорност за атаките срещу инсталации на саудитския петролен гигант Saudi Aramco.

Тези нападения доведоха до свиване на световното производство с 5.7 млн. барела на ден, което е около 6% от световния добив.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States.