Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море след разлива на язовир "Нова Каховка“ в Украйна. Това показват данните от ежедневната информация, която Министерството на туризма обменя с МОСВ.

Българските власти обменят информация с украинските, молдовските и румънските си колеги за потенциално замърсяване на водите в Черно море. Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) следят и допълнителни показатели за потенциалното въздействие след инцидента. Мониторинг се прави и от РЗИ.

Сателитните наблюдения и математическото моделиране на водните течения в Черно море към момента не дават повод за притеснение. При установен потенциален риск ще бъдат предприети превантивни действия и населението ще бъде информирано своевременно.

Температурата на морската вода край Варна днес е 21.2°C, край Бургас 22.0°C. Най-студеното е в Силистар - 20.8°C.

Данните ще бъдат актуализирани периодично и ще бъдат публикувани и в английската версия на сайта на Министерството на туризма, в обособената секция "Information on the condition of the sea water on the beaches of the bulgarian seaside".